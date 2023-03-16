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В Горячем Ключе с 1 июня перекроют движение по мосту через реку Псекупс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-s-1-iyunya-perekroyut-dvizhenie-po-mostu-cherez-reku-psekups
В Горячем Ключе с 1 июня перекроют движение по мосту через реку Псекупс
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Соответствующий проект приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края разместили на региональном интернет-портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

Согласно документу, с 1 июня на мосту через реку Псекупс на региональной автодороге «Горячий Ключ — Хадыженск» перекроют движение автомобилей. Это связано с проведением ремонтных работ на мосту в рамках заключенного государственного контракта. На эти цели выделят 72,1 млн рублей.

Ремонт на мосту через Псекупс выполнят в два этапа. Первый пройдет с 1 июня по 31 октября. Второй запланировали на следующий год — 1 марта по 30 апреля.

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