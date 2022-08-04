В Горячем Ключе произошла авария на одной из скважин, питающих центральный водозабор
Происшествия
04.08.2022 13:12
В результате сгорело насосное оборудование, новое уже едет из Ростова-на-Дону. В связи с этим к ремонту неисправного узла смогут приступить лишь вечером.
Сейчас давление в водоводе снижено. Жителей города просят временно сократить количество потребляемой воды.
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