В Горячем Ключе приступили к благоустройству улицы Ленина

В Горячем Ключе приступили к благоустройству улицы Ленина

На участке от школы № 2 до улицы Революции появятся новые тротуары, велосипедные дорожки, скамейки, освещение и урны для мусора. Работы ведут в рамках проекта «Доступная городская среда».

Кроме того, здесь проведут озеленение территории. Главная улица соединится с новым парком у озера и превратится в большую прогулочную зону.

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