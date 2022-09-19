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В Горячем Ключе приступили к благоустройству улицы Ленина

Общество
19.09.2022 08:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-pristupili-k-blagoustrojstvu-ulitsy-lenina
В Горячем Ключе приступили к благоустройству улицы Ленина

На участке от школы № 2 до улицы Революции появятся новые тротуары, велосипедные дорожки, скамейки, освещение и урны для мусора. Работы ведут в рамках проекта «Доступная городская среда».

Кроме того, здесь проведут озеленение территории. Главная улица соединится с новым парком у озера и превратится в большую прогулочную зону.

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