В Горячем Ключе приступили к благоустройству улицы Ленина
Общество
19.09.2022 08:06
На участке от школы № 2 до улицы Революции появятся новые тротуары, велосипедные дорожки, скамейки, освещение и урны для мусора. Работы ведут в рамках проекта «Доступная городская среда».
Кроме того, здесь проведут озеленение территории. Главная улица соединится с новым парком у озера и превратится в большую прогулочную зону.
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