В Геленджике до конца октября создадут рекреационную зону на улице Революционной

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Новый сквер на улице Революционной, 8 обустроят за счет средств курортного сбора. Кроме того, в центральных районах города установят 58 уличных фонарей.

В сквере планируют разместить фонтан с тремя фигурами балерин с юбками из водяных струй. Также в рекреационной зоне появятся скамейки, урны, навесные качели, теневой навес и уличные музыкальные инструменты — ксилофон и барабаны. Работы планируют завершить до конца октября.

Кроме того, в Геленджике идет ремонт дорог и тротуаров. На эти цели направили порядка 12 млн рублей. Завершаются ремонтные работы на улице Герцена, на участке от Луначарского до набережной. На площади 1 тыс. 400 кв. м до конца месяца уложат тротуарную плитку и установят бордюры. На улице Курортной по обеим сторонам дороги обустраивают тротуары. Также там оборудуют пешеходный переход через улицу Тургенева. На участке от Тургенева до Пушкина восстановят щебеночное покрытие.

Тротуар ремонтируют на улице Краснодонской, там же ведутся работы по капремонту дорожного покрытия. До конца сентября завершат ремонт и откроют движение на улице Новороссийской, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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