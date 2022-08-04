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В Горячем Ключе полицейские вернули домой 84-летнюю женщину с расстройством памяти

Происшествия
04.08.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-politsejskie-vernuli-domoj-84-letnyuyu-zhenshhinu-s-rasstrojstvom-pamyati
В Горячем Ключе полицейские вернули домой 84-летнюю женщину с расстройством памяти
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В дежурную часть полиции Горячего Ключа обратился пенсионер. Он сообщил, что у него пропала жена, которая страдает расстройством памяти и плохо ориентируется на местности. Женщина ушла из дома и не отвечала на звонки.

Правоохранители, приехав к дому пенсионеров, опросили еще раз заявителя, а также соседей. Затем составили ориентировку и передали ее дежурным нарядам.

Нашли пропавшую пенсионерку на обочине трассы в сторону моря. Ее отвезли к супругу, за что родственники выразили правоохранителям благодарность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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