В Горячем Ключе полицейские вернули домой 84-летнюю женщину с расстройством памяти
Происшествия
04.08.2022 17:42
В дежурную часть полиции Горячего Ключа обратился пенсионер. Он сообщил, что у него пропала жена, которая страдает расстройством памяти и плохо ориентируется на местности. Женщина ушла из дома и не отвечала на звонки.
Правоохранители, приехав к дому пенсионеров, опросили еще раз заявителя, а также соседей. Затем составили ориентировку и передали ее дежурным нарядам.
Нашли пропавшую пенсионерку на обочине трассы в сторону моря. Ее отвезли к супругу, за что родственники выразили правоохранителям благодарность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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