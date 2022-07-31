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В Краснодарском крае ищут мать с шестилетним сыном из Верхней Пышмы

Происшествия
31.07.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ishhut-mat-s-shestiletnim-synom-iz-verhnej-pyshmy
В Краснодарском крае ищут мать с шестилетним сыном из Верхней Пышмы
Фото lizaalert.org

В Свердловской области пропали 34-летняя мать и ее шестилетний сын. С марта 2022 года дома об их местонахождении ничего не известно. Поисковики предполагают, что они могут находиться в Краснодарском крае.

Приметы мальчика: рост — 116 см, худощавый, голубоглазый, со светло-русыми волосами. Во что он был одет, неизвестно.

Мама также худощавая, рост 165 см, глаза серые, волосы — темно-русые, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Фото t.me/la_krd_krai

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