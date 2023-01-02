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В Горячем Ключе поисковики обнаружили останки красноармейца

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-poiskoviki-obnaruzhili-ostanki-krasnoarmejtsa
В Горячем Ключе поисковики обнаружили останки красноармейца
Фото vk.com/kubpoisk

Отряд «Волчьи ворота» провел проверку информации лесничего о предполагаемом захоронении советского воина на его обходе в урочище Пензенская.

В итоге поисковики эксгумировали останки бойца Красной армии.

«Имя погибшего защитника Отечества, к сожалению, установить не удалось из-за отсутствия медальона и подписных вещей. Неизвестный герой будет захоронен со всеми воинскими почестями 22 июня 2023 года на Воинском мемориале в урочище Поднависла», — сообщили в Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Читайте также: в горах под Новороссийском поисковики нашли останки четырех воинов.

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