В горах под Новороссийском поисковики нашли останки четырех воинов, погибших во время войны

Фото t.me/kubanpoisk

При проведении плановых поисковых работ 25 сентября поисковики «Кубаньпоиска» и «Кубанского плацдарма» обнаружили останки четырех советских воинов.

Останки двоих бойцов обнаружены в одиночных стрелковых ячейках на восточном отвесном склоне на высоте 543. Еще двоих нашли на поверхности, на расстоянии 15 м друг от друга. Вместе с останками нашли фрагменты советской каски СШ-40, опасную бритву, ящики из-под дисков к пулемету Дегтярева, стреляные гильзы и осколки.

«Судя по осколочной насыщенности места обнаружения и состоянию останков, солдаты погибли в результате обстрела артиллерии или воздушной бомбардировки», — говорится в сообщении Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» в Telegram.

Осенью 1942 года за эту высоту на подступах к Новороссийску вели оборонительные бои краснофлотцы 255-й бригады морской пехоты под командованием командира роты лейтенанта Василия Пакова, который погиб здесь же.

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