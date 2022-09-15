Под Новороссийском на склоне горы Сахарная голова обнаружили останки советских солдат
Общество
15.09.2022 14:52
Об этом сообщили судебные приставы, которые участвуют в акции «Вахта памяти». Ее итогом станет перезахоронение погибших бойцов.
Поисковые работы проводили на горе Сахарная голова. Группой из семи человек руководили профессиональные инструкторы.
«Здесь в сентябре 1943 года началось наступление советских войск по освобождению Новороссийска. Это место прорвала семнадцатая армия. Здесь очень много останков солдат», — сообщил инструктор Новороссийского центра поисковых работ Иван Копытов.
За два дня работы на склоне горы, преимущественно в разрушенных блиндажах, поисковики нашли останки четырех человек.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске судебные приставы присоединились к «Вахте Памяти».
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
- МЧС предупредило о возможности смерчей над морем в Сочи
- В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер