Под Новороссийском на склоне горы Сахарная голова обнаружили останки советских солдат

Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили судебные приставы, которые участвуют в акции «Вахта памяти». Ее итогом станет перезахоронение погибших бойцов.

Поисковые работы проводили на горе Сахарная голова. Группой из семи человек руководили профессиональные инструкторы.

«Здесь в сентябре 1943 года началось наступление советских войск по освобождению Новороссийска. Это место прорвала семнадцатая армия. Здесь очень много останков солдат», — сообщил инструктор Новороссийского центра поисковых работ Иван Копытов.

За два дня работы на склоне горы, преимущественно в разрушенных блиндажах, поисковики нашли останки четырех человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске судебные приставы присоединились к «Вахте Памяти».