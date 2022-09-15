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Под Новороссийском на склоне горы Сахарная голова обнаружили останки советских солдат

Общество
15.09.2022 14:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-na-sklone-gory-saharnaya-golova-obnaruzhili-ostanki-sovetskih-soldat
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили судебные приставы, которые участвуют в акции «Вахта памяти». Ее итогом станет перезахоронение погибших бойцов.

Поисковые работы проводили на горе Сахарная голова. Группой из семи человек руководили профессиональные инструкторы.

«Здесь в сентябре 1943 года началось наступление советских войск по освобождению Новороссийска. Это место прорвала семнадцатая армия. Здесь очень много останков солдат», — сообщил инструктор Новороссийского центра поисковых работ Иван Копытов.

За два дня работы на склоне горы, преимущественно в разрушенных блиндажах, поисковики нашли останки четырех человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске судебные приставы присоединились к «Вахте Памяти».

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