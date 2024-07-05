В Горячем Ключе подросткам напомнили о безопасности на воде

По данным МЧС России, в стране с 1 января до 12 июня на воде погибли 80 детей. Только с 12 июня по 26 июня утонули 86 детей. За две недели детей утонуло больше, чем за 5,5 месяцев.

В Горячем Ключе сотрудники полиции совместно со спасателями провели рейды на берегу водоемов. За последние несколько дней правоохранители выявили 4 подростков, которые купались без сопровождения взрослых.

Родителей просят рассказать детям о правилах безопасности на воде: нельзя купаться в необорудованных местах, нырять и баловаться в воде, от солнца надо защищаться головным убором, чтобы не перегреться и не получить тепловой удар. Также взрослых просят не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, написала замглавы по социальным вопросам Горячего Ключа Юлия Барышева в своем Telegram-канале.

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