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В Горячем Ключе несколько районов 4 октября останутся без света

Общество
03.10.2022 12:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-neskolko-rajonov-4-oktyabrya-ostanutsya-bez-sveta
В Горячем Ключе несколько районов 4 октября останутся без света
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Отключение связано с работами на высоковольтной линии. Также рабочие проведут выправку опор и перетяжку проводов.

Под отключение электричества попадают район Заречье и Новое Заречье, скважина РЭ-1 КГГРЭС и ООО «Красная Гвоздика». Света не будет с с 9:00 до 17:00.

Очередное отключение подачи питания произойдет 7 октября. С 9:00 до 15:30 свет отключат по адресам:

— улица Мира 21-35, 22-34;

— улица Толстого 15-35, 14-40;

— улица Ленина 61-69;

— улица Закруткина 11-13;

— ОМВД РФ по Горячему Ключу.

Также без света останется детский сад № 2, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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