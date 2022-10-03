В Горячем Ключе несколько районов 4 октября останутся без света
Общество
03.10.2022 12:03
Отключение связано с работами на высоковольтной линии. Также рабочие проведут выправку опор и перетяжку проводов.
Под отключение электричества попадают район Заречье и Новое Заречье, скважина РЭ-1 КГГРЭС и ООО «Красная Гвоздика». Света не будет с с 9:00 до 17:00.
Очередное отключение подачи питания произойдет 7 октября. С 9:00 до 15:30 свет отключат по адресам:
— улица Мира 21-35, 22-34;
— улица Толстого 15-35, 14-40;
— улица Ленина 61-69;
— улица Закруткина 11-13;
— ОМВД РФ по Горячему Ключу.
Также без света останется детский сад № 2, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.
Читайте также: в Сочи строители повредили кабель высоковольтной линии, едва не обесточив село.
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
- Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром