В Сочи строители повредили кабель высоковольтной линии, едва не обесточив село

Фото пресс-службы «Россети Кубань»

Инцидент произошел на одном из участков СНТ «Заря» в селе Верхняя Волконка.

«Несогласованные земельные работы привели к повреждению кабельной линии 110 кВ. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без последствий для жизни и здоровья «копателей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в пресс-службе сочинского филиала «Россети Кубань».

Энергетики восстановили кабель и не допустили отключения электроэнергии у потребителей. Полиция проводит проверку. Нарушителей привлекут к ответственности, им предстоит возместить нанесенный энергокомпании ущерб.

«Энергетики напоминают, приближение к кабельным и воздушным линиям электропередачи, находящимся под напряжением, представляет опасность для жизни и здоровья людей, а также может повлечь за собой нарушение электроснабжения», — добавили в компании.

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