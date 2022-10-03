В Сочи строители повредили кабель высоковольтной линии, едва не обесточив село
Инцидент произошел на одном из участков СНТ «Заря» в селе Верхняя Волконка.
«Несогласованные земельные работы привели к повреждению кабельной линии 110 кВ. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без последствий для жизни и здоровья «копателей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в пресс-службе сочинского филиала «Россети Кубань».
Энергетики восстановили кабель и не допустили отключения электроэнергии у потребителей. Полиция проводит проверку. Нарушителей привлекут к ответственности, им предстоит возместить нанесенный энергокомпании ущерб.
«Энергетики напоминают, приближение к кабельным и воздушным линиям электропередачи, находящимся под напряжением, представляет опасность для жизни и здоровья людей, а также может повлечь за собой нарушение электроснабжения», — добавили в компании.
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