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В Горячем Ключе на трассе к морю образовалась трехкилометровая пробка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-na-trasse-k-moryu-obrazovalas-trehkilometrovaya-probka
В Горячем Ключе на трассе к морю образовалась трехкилометровая пробка
Скриншот "Яндекс Карты"

Утром в воскресенье 2 июля на трассе М-4 в районе Горячего Ключа фиксируется затор длиной около 3 км по направлению к морю. В обратную сторону пробки нет.

По данным сервиса «Яндекс Карты», машины стоят 1,5 км перед улицей Революции, и еще столько же — после поворота в город.

Дорога становится свободной только в районе поворота на улицу Золотую.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 2 июля перед Крымским мостом сохранялась 7-километровая пробка. Это связано с увеличением числа машин, следующих в Крым, а также тщательным досмотром провозимого багажа.

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