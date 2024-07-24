В Горячем Ключе на 102-м году ушла из жизни ветеран войны Александра Хоменко

Ветерана Великой Отечественной войны Александры Нестеровны Хоменко не стало 24 июля. Об этом сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

В 1940-х на фронте она была связистом, в составе 256-й бригады участвовала в боях под Темрюком и Краснодаром, а в составе 304-й дивизии воевала на Первом Украинском фронте.

«Александра Нестеровна была награждена Орденом Отечественной войны. Несмотря на пережитые тяготы и лишения, она всегда оставалась человеком, от которого веяло безграничным душевным теплом. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Крепитесь. Сил и стойкости вам в этот трудный час… Светлую память об Александре Нестеровне мы сохраним в наших сердцах!» — написал Сергей Белопольский в Telegram.

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