Ушел из жизни легендарный спортивный комментатор Николай Грушевский

Спортивный комментатор, заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский умер 22 июля.

О смерти журналиста сообщила его дочь. Николаю Грушевскому было 86 лет.

Будущий комментатор вырос в селе Дивноморском под Геленджиком и мечтал стать учителем физкультуры. Он закончил спортивный факультет краевого пединститута.

Свою первую работу в журналистике Николай Грушевский получил в газете «Комсомолец Кубани», где он возглавлял отдел оборонно-спортивной работы.

В 1962 году Грушевский провел репортаж с финала чемпионата РСФСР по футболу в Краснодаре. С тех пор его жизнь была тесно связана с микрофоном. Его прямые включения с футбольных матчей в Краснодаре много лет слушали по всему Советскому Союзу.

Также Николай Грушевский занимал должность председателя краевой федерации футбола.

«Много было наград и знаков отличия, в том числе звание «Заслуженный журналист Кубани». Но самая дорогая, как он говорил, — медаль легендарного Николая Озерова. Светлая память большому журналисту!» — написали в Telegram-канале Союза журналистов Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николай Грушевский брал интервью у Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова, а в начале 1980-х приветствовал всю страну на матчах высшей союзной лиги на стадионе «Кубань».