Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский 19 октября отмечает 85-летие

Спорт
19.10.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/zasluzhennyj-zhurnalist-kubani-nikolaj-grushevskij-19-oktyabrya-otmechaet-85-letie
Видео канала «Кубань 24»

Его прямые включения с футбольных матчей в Краснодаре много лет слушали по всему Советскому Союзу.

Николай Дмитриевич Грушевский — настоящая эпоха кубанского спорта, обладатель медали Николая Озерова.

«В 1937 году я родился, в 1937 образование края произошло. С 1965 года я активно включился в спортивную работу и помню многие памятные, незабываемые события», — рассказал заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский.

Вырос Николай Дмитриевич в селе Дивноморском под Геленджиком и мечтал стать учителем физкультуры. Но ровно 60 лет назад он провел репортаж с финала чемпионата РСФСР по футболу в Краснодаре. С тех пор его жизнь была тесно связана с микрофоном. Грушевский брал интервью у Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова, а в начале 1980-х приветствовал всю страну на матчах высшей союзной лиги на стадионе «Кубань».

«Когда по стране был игровой день, Владимир Перетурин, знаменитый наш комментатор, ведущий, говорил: «Слово Краснодару, слово Симферополю. А, в Краснодаре Николай Грушевский, вам слово». Подключал нас», — рассказал Николай Грушевский.

Заслуженный журналист Кубани даже в 85 лет по-прежнему в профессии. Он редактор газеты «Ветеран спорта Кубани», которую и основал 20 лет назад.

Читайте также: в Новороссийске 18 сентября отметят 115-летие ФК «Черноморец».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что известно о падении Су-34 в Ейске и последующем пожаре в девятиэтажке
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. СМИ: улетевший в США внук Пугачевой продает недвижимость в Краснодарском крае
  5. Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях