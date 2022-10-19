Заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский 19 октября отмечает 85-летие

Видео канала «Кубань 24»

Его прямые включения с футбольных матчей в Краснодаре много лет слушали по всему Советскому Союзу.

Николай Дмитриевич Грушевский — настоящая эпоха кубанского спорта, обладатель медали Николая Озерова.

«В 1937 году я родился, в 1937 образование края произошло. С 1965 года я активно включился в спортивную работу и помню многие памятные, незабываемые события», — рассказал заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский.

Вырос Николай Дмитриевич в селе Дивноморском под Геленджиком и мечтал стать учителем физкультуры. Но ровно 60 лет назад он провел репортаж с финала чемпионата РСФСР по футболу в Краснодаре. С тех пор его жизнь была тесно связана с микрофоном. Грушевский брал интервью у Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова, а в начале 1980-х приветствовал всю страну на матчах высшей союзной лиги на стадионе «Кубань».

«Когда по стране был игровой день, Владимир Перетурин, знаменитый наш комментатор, ведущий, говорил: «Слово Краснодару, слово Симферополю. А, в Краснодаре Николай Грушевский, вам слово». Подключал нас», — рассказал Николай Грушевский.

Заслуженный журналист Кубани даже в 85 лет по-прежнему в профессии. Он редактор газеты «Ветеран спорта Кубани», которую и основал 20 лет назад.

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