В Горячем Ключе машина сбила 13-летнего мотоциклиста
Происшествия
20.02.2024 07:34
Авария произошла вечером 19 февраля в районе 5 авеню.
Обстоятельства аварии устанавливаются, угрозы жизни ребенка нет, после аварии он с матерью был в карете скорой помощи.
«Сколько еще нужно несчастных случаев с несовершеннолетними на спортинвентаре и мототранспорте, которым они управляют без водительского удостоверения в неположенных местах, чтобы родители наконец-то поняли всю опасность этого увлечения и не поощряли его?» — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.
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