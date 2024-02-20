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В Горячем Ключе машина сбила 13-летнего мотоциклиста

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-mashina-sbila-13-letnego-mototsiklista
В Горячем Ключе машина сбила 13-летнего мотоциклиста
Фото t.me/sergey_belopolskyi

Авария произошла вечером 19 февраля в районе 5 авеню.

Обстоятельства аварии устанавливаются, угрозы жизни ребенка нет, после аварии он с матерью был в карете скорой помощи.

«Сколько еще нужно несчастных случаев с несовершеннолетними на спортинвентаре и мототранспорте, которым они управляют без водительского удостоверения в неположенных местах, чтобы родители наконец-то поняли всю опасность этого увлечения и не поощряли его?» — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

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