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Таксист снес 14-летнего мотоциклиста на дороге в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/taksist-snes-14-letnego-mototsiklista-na-doroge-v-krasnodare
Таксист снес 14-летнего мотоциклиста на дороге в Краснодаре
Фото канала «Кубань 24»

Дорожное происшествие случилось 18 февраля на улице Россиийской.

По предварительным данным, 14-летний подросток, передвигавшийся по дороге на мотоцикле в нарушение правил дорожного движения, пострадал в аварии с участием водителя такси. В результате ДТП школьник получил травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП с участием подростка прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. СК организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: водитель и пассажир погибли в ДТП на встречке в Красноармейском районе. Смертельная авария произошла 18 февраля в 19:50 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

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