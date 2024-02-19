Таксист снес 14-летнего мотоциклиста на дороге в Краснодаре

Дорожное происшествие случилось 18 февраля на улице Россиийской.

По предварительным данным, 14-летний подросток, передвигавшийся по дороге на мотоцикле в нарушение правил дорожного движения, пострадал в аварии с участием водителя такси. В результате ДТП школьник получил травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП с участием подростка прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. СК организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: водитель и пассажир погибли в ДТП на встречке в Красноармейском районе. Смертельная авария произошла 18 февраля в 19:50 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.