В Горячем Ключе капитально отремонтировали первую линию очистных сооружений
Общество
24.08.2022 11:58
Специалисты заменили разводящие сети, в том числе те, по которым поступает кислород для эффективной работы бактерий.
Также починили минерализатор и контактный резервуар — эти агрегаты отвечают за чистоту стоков на выходе. Теперь фронт работ сместят на вторую линию.
Закончить реконструкцию объекта намерены до 2024 года. Ее проводят впервые за 50 лет.
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