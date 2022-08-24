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В Горячем Ключе капитально отремонтировали первую линию очистных сооружений

Общество
24.08.2022 11:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-kapitalno-otremontirovali-pervuyu-liniyu-ochistnyh-sooruzhenij
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты заменили разводящие сети, в том числе те, по которым поступает кислород для эффективной работы бактерий.

Также починили минерализатор и контактный резервуар — эти агрегаты отвечают за чистоту стоков на выходе. Теперь фронт работ сместят на вторую линию.

Закончить реконструкцию объекта намерены до 2024 года. Ее проводят впервые за 50 лет.

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