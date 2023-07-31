В Горячем Ключе иномарка сбила девочку

Авария произошла 30 июля около 19:10 на одной из улиц города. Ребенка с травмами госпитализировали.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota ехал со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Заводской с сбил девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП малолетняя девочка получила травмы различной степени тяжести. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Горячего Ключа в Telegram.

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