В Горячем Ключе городская больница получила оборудование по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Два обеззараживателя-очистителя воздуха приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью нового оборудования будут обеззараживать и очищать воздух в лечебно-профилактических помещениях, а также в инфекционных боксах, в том числе для больных туберкулезом.

«Очистители наша больница будет использовать в целях уничтожения токсичных и аэрозольных примесей химического и биологического происхождения в воздухе. Один аппарат установили в операционный блок, второй — в отделение анестезиологии и реанимации», — сказал главврач Виктор Дегтярев.

Модернизация по нацпроекту «Здравоохранение» в Краснодарском крае в текущем году охватит 56 медучреждений. В рамках нацпроекта на Кубани больницы оснащают оборудованием, капитально ремонтируют, а также строят поликлиники, ФАПы и офисы врача общей практики, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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