В горбольнице Сочи оборудовали эндоскопический кабинет

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новая эндоскопическая стойка появилась в городской больнице № 1 в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Медицинская система, состоящая из видеогастроскопа, видеопроцессора, видеомонитора и видеоколоноскопов, позволяет проводить исследования нижних и верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

«Теперь мы более детально и четко видим новообразования или изменения слизистой. Нам стало проще удалять образования и инородные предметы», — рассказал врач-эндоскопист Александр Алексеев.

При помощи нового оборудования жители Сочи смогут пройти колоноскопию, гастроскопию и бронхоскопию. Эти исследования помогают выявлять патологии бронхиального дерева и ЖКТ, в том числе полипы, язвы, гастриты и онкологические заболевания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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