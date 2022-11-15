В городскую больницу Армавира по нацпроекту установили новое медоборудование

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Так, по нацпроекту «Здравоохранение» медучреждение получило два кольпоскопа, каждый из них стоимостью около 1 млн рублей.

Эти приборы помогают выявить онкологические заболевания женской половой системы на ранней стадии. С их помощью постановка диагноза станет оперативнее и точнее. Аппараты установили в гинекологических кабинетах поликлиник Армавира. Обследования с их помощью начнутся в ближайшую диспансеризацию.

«На данный момент доктор находится на курсах повышения квалификации. После этого аппарат заработает у нас на все 100%. Говорю, чтобы женщины приходили к нам на обследование», — сообщила главная медицинская сестра городской больницы Армавира Наталья Дробченко.

Еще одно приобретение для диагностики — высокоточный аппарат УЗИ. Прибор отличает высокое качество изображения, что дает возможность быстро заметить патологии в организме или исключить их. На обследование ежедневно собирается очередь из 30 человек. Такая медпомощь предоставляется бесплатно по направлению врача.

Кроме того, в больнице установили 20 ультрафиолетовых рециркуляторов для обеззараживания воздуха, а также 5 новых спецприборов для обработки хирургических инструментов. В целом на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе до 2025 года направят более 20 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

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