В Горячем Ключе экс-полицейский обвиняется в получении взятки от браконьера

Уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего заместителя начальника районного отдела полиции возбудили по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенном в крупном размере.

По данным следствия, в ноябре 2024 года правоохранители выявили мужчину, который незаконно охотился без лицензии на диких копытных на территории охотничьих угодий «Горячеключевского ГО КК ООР». За 500 тыс. рублей полицейский согласился не привлекать охотника к уголовной ответственности. Взятку ему передал посредник.

Противоправную деятельность полицейского выявили и пресекли сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным УФСБ России. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. Полицейского уволили в июне 2025 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении мужчины, охотившегося без лицензии, МВД расследует уголовное дело. Действиям посредника, передавшего взятку полицейскому, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками краевого УФСБ.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение. Он находится под стражей. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

