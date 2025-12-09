Экс-полицейскому дали четыре года колонии за взятку в Новопокровском районе

Новопокровский районный суд огласил приговор бывшему оперуполномоченному территориального отдела полиции, обвиняемому в получении взятки и покушении на мошенничество.

Суд установил, что мужчина получил деньги за неисполнение своих служебных обязанностей по привлечению нарушителя к административной и уголовной ответственности.

Также он, используя свое служебное положение, совершил покушение на мошенничество в крупном размере — 300 тыс. рублей — за то, чтобы не заключать подозреваемого под стражу.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде лишения свободы на 4 года и 1 месяц. Дополнительно его лишили специального звания и права работать в правоохранительных органах на 2 года. Также у него конфисковали деньги, полученные в качестве взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

