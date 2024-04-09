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В Горячем Ключе две недели ищут 63-летнего мужчину, который ушел из дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-dve-nedeli-nazad-propal-63-letnij-muzhchina-s-usami-i-borodoj
В Горячем Ключе две недели ищут 63-летнего мужчину, который ушел из дома
Фото t.me/omvdgk23

По данным полиции, 24 марта 63-летний Валерий Прощенко ушел из дома в станице Бакинской и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Мужчина может передвигаться вдоль дорог, по полям, а также может находиться у мест скопления мусора.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Валерия Прощенко, просят позвонить в дежурную часть полиции по телефону 8 (86159) 3-52-91 или 102, сообщает пресс-служба ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.

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