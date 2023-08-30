В Горячем Ключе два часа тушили пять соток сухой травы

Сообщение о пожаре в микрорайоне Заречье поступило в экстренные службы 30 августа в 12:11.

Прибыв на место в 12:17, пожарные установили, что горит поле с сухой травой.

В 12:30 возгорание локализовали на площади 500 кв. м, а в 14:15 пожар полностью потушили. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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