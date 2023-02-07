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В Горячем Ключе 7 февраля из-за снегопада отменили автобус в Кутаис

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-7-fevralya-iz-za-snegopada-otmenili-avtobus-v-kutais
В Горячем Ключе 7 февраля из-за снегопада отменили автобус в Кутаис
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Горячий Ключ, как и многие другие города Кубани, к утру 7 февраля засыпало снегом. В связи с этим временно прекратили автобусное сообщение с поселком Кутаис.

«Маршрут № 122, который курсирует в сторону поселка Кутаис, из-за погодных условий сегодня не может осуществлять перевозки», — сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

В мэрии курорта уточнили, что на подъеме дороги к Кутаису пока нет условий для движения пассажирского транспорта. При этом остальные автобусные маршруты в Горячем Ключе работают в обычном режиме.

Поселок Кутаис расположен на горе на высоте около 200 м над уровнем моря. В нем живут более 1 тыс. человек.

Читайте также: почти сутки из-за урагана закрыто движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком. Утром 7 февраля обстановка на федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Новороссийска до Геленджика остается крайне напряженной. Движение большегрузного транспорта с высокой парусностью было ограничено с 15:00 6 февраля и до сих пор не открыто.

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