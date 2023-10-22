В «Городской роще» Армавира построили бассейн и водную площадку для детей

Благоустройство парка проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Первые три этапа благоустройства завершил в 2022 году. В этом году выполняют три оставшиеся. На территории, прилегающей к городскому водохранилищу, обустроили дополнительные зоны для отдыха и активного времяпровождения, установили новые скамейки, в том числе световые, разместили арт-объекты. Особенностью стала организация бассейна и водной площадки для детей», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Также в парке появились топиарные композиции и скульптурные группы. Есть система навигации по роще.

На следующих этапах в парке установят питьевые фонтанчики, душевые кабины, ограждения береговой зоны. Также высадят деревья, обустроят зону для выгула собак, оборудуют девять смотровых площадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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