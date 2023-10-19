Клумбы Краснодара украсят 250 тыс. тюльпанов, крокусов и виол

До конца осени специалисты высадят на бульварах, транспортных развязках, въездных маршрутах и магистральных улицах цветы, которые зацветут весной следующего года.

«Городские озеленители подготовили клумбы, насытили их удобрениями и очистили от растительных остатков. Для цветочного оформления города используют специально подобранные виды двулетников», — рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Подготовка растений к зиме начинается в конце сентября и может продлиться до самых холодов — это зависит от особенностей растений и погоды.

На центральных городских площадях, в парках, скверах и на бульварах можно увидеть самые яркие клумбы с двулетними цветами. Там регулярно пропалывают землю, а за растениями тщательно ухаживают и поливают при засушливой погоде.

Кроме того, проводят уходные и восстановительные работы, сажают и обрезают новые деревья и кустарники, ежедневно стригут газоны и убирают листву, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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