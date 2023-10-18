МЦУ Краснодара уточнил сроки завершения благоустройства Николаевского бульвара

Зеленую зону в микрорайоне Гидростроителей планировали благоустроить к середине октября, однако работы по-прежнему продолжаются.

Ситуация с завершением благоустройства в Николаевском бульваре прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Подрядчик ООО «Веста» не нарушил срок выполнения работ по благоустройству Николаевского бульвара. Муниципальный контракт заключили до 14 ноября», — говорится в сообщении МЦУ.

Специалисты уточнили, что при благоустройстве Николаевского бульвара решили продлить этапность, заключив дополнительное соглашение. Это необходимо для озеленения бульвара. Планируется, что все работы в зеленой зоне завершат в срок, установленный в муниципальном контракте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Николаевский бульвар в Краснодаре начали благоустраивать в начале марта. Контракт с подрядчиком заключили в конце февраля.