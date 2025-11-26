В городах Кубани начали устанавливать новогодние елки

В краевой столице и кубанских городах начали монтировать главные символы Нового года.

Так, в Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась 15-метровая елка, которая украшает местный сквер. В ближайшее время на ней появятся игрушки и гирлянды. В Краснодаре также уже стоят елки у торговых центров.

В Геленджике началась установка каркаса ели на набережной. Местные жители отмечают, что в этом году работы начались раньше обычного.

В Анапе уже сверкают гирлянды, однако пока вместо традиционной пушистой елки установлен необычный арт-объект.

Читайте также: кремлевскую елку посетят более 180 детей из Краснодарского края. С 25 декабря по 8 января новогодняя елка будет проходить в Кремлевском дворце. Детей ждут квесты с Дедом Морозом, карнавалы, фотосессия в зеркальных залах, а также спектакль-сказка «Кремлевские куранты».

