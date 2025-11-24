Кремлевскую елку посетят более 180 детей из Краснодарского края

С 25 декабря по 8 января новогодняя елка будет проходить в Кремлевском дворце.

Вице-губернатор Александр Руденко отметил, что Кремлевская елка станет местом притяжения для тысяч детей со всей России, от Кубани отправятся 184 ребенка.

«Почти все ребята — это дети участников специальной военной операции. Желаю ребятам прекрасной поездки. Уверен, что новогоднее представление запомнится им надолго, а поездка принесет положительные эмоции в Новый год», — добавил он.

Детей ждут квесты с Дедом Морозом, карнавалы, фотосессия в зеркальных залах, а также спектакль-сказка «Кремлевские куранты». История Кремлевской елки началась 70 лет назад. Сценарий для первых спектаклей создавали писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: новогодний поезд Деда Мороза в этом году снова не приедет в Краснодарский край.

Подпишись, здесь всегда интересно.