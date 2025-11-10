Новогодний поезд Деда Мороза в этом году снова не приедет в Краснодарский край

В маршрут традиционного предновогоднего тура по стране не включен Краснодар, как и в прошлом году.

Этой зимой добрый волшебник снова не приедет в Краснодар, где дети с нетерпением ждут встречи с ним. Как сообщает пресс-служба резиденции Деда Мороза, в этом году запланированы масштабные визиты в десятки регионов — от Владивостока до Великого Устюга. Однако города ЮФО в него не входят. Ближайшим городом к Краснодару, где дети могут встретить Деда Мороза, стал Тамбов.

«В этом сезоне новогоднее путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Иванове, а Рождество, уже по традиции, в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку на два дня — 2 и 3 января», — сообщает пресс-служба РЖД.

Пока в Великом Устюге Дед Мороз готовится к путешествию в своей передвижной резиденции, машинист познакомил жителей страны с паровозом, который будет во главе праздничного состава.

«Сейчас мы готовимся к отправлению. Ждем, когда Дед Мороз прибудет из своей вотчины и сядет в поезд. Будка машиниста довольно большая, угля и воды у нас полный тендер. Стопка тоже внушительных размеров, все как полагается, ведь этому паровозу предстоит проехать огромные расстояния», — делится машинист поезда Деда Мороза Юрий Мокряк.

Как отметили помощники Деда Мороза, дети, к которым не приедет главный волшебник, могут передать свое желание. Сообщение можно отправить в группу сказочной почты Деда Мороза.

