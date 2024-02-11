В городах и станицах Краснодарского края пройдет фестиваль по боевому самбо

Спортивный марафон состоится с 4 по 7 марта в спортивных комплексах в Геленджике, Курганинске, станицах Староминской и Каневской.

В соревнованиях примут участие спортсменов в четырех возрастных категориях: 8–9 лет, 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет. Состязания проведут по олимпийской системе.

«Фестиваль-марафон организован в целях развития боевого самбо, казачьих видов состязаний, воспитания спортсменов в лучших традициях российского самбо, нравственной и духовной культуры молодого поколения. Такие соревнования способствуют формированию здорового образа жизни, систематического подхода к занятиям спортом у подрастающего поколения», – рассказал вице-губернатор края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Соорганизатором фестиваля стал чемпион мира и Европы по боевому самбо, советник атамана Кубанского казачьего войска Федор Дурыманов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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