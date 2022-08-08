В горной части Большого Сочи 7 августа выпал снег

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В Красной Поляне очевидцы засняли осадки и поделились роликом в соцсетях.

К слову, выпавшие осадки больше походят на мелкий град. Сейчас на курорте постепенно начинается подготовка к зимнему сезону.

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