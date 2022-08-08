Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В горной части Большого Сочи 7 августа выпал снег

Политика
08.08.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gornoj-chasti-bolshogo-sochi-7-avgusta-vypal-sneg
Видео t.me/soch01

В Красной Поляне очевидцы засняли осадки и поделились роликом в соцсетях.

К слову, выпавшие осадки больше походят на мелкий град. Сейчас на курорте постепенно начинается подготовка к зимнему сезону.

Читайте также: в Красной Поляне запустили турпрограмму с бесплатным проживанием детей в дни каникул.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Новороссийске на дороге к Широкой Балке лоб в лоб столкнулись две легковушки
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях