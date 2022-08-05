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В Красной Поляне запустили турпрограмму с бесплатным проживанием детей в дни каникул

Общество
05.08.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoj-polyane-zapustili-turprogrammu-s-besplatnym-prozhivaniem-detej-v-dni-kanikul
В Красной Поляне запустили турпрограмму с бесплатным проживанием детей в дни каникул
Фото krasnayapolyanaresort.ru

Семейное предложение будет действовать на сочинском курорте с 1 октября по 30 ноября. Проживание в апартаментах или отеле для двух детей до 12 лет будет бесплатным. В стоимость также входит билет на подъемник в горы и 10 развлечений для семьи.

Программа называется «Яркие осенние каникулы». Она включает в себя жилье на Поляне 540 или Поляне 960. В стоимость проживания входят завтрак, прогулочные билеты на канатную дорогу «Панорама Красной Поляны». До 14 ноября доступно посещение спа-центра и тренажерного зала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.

И. о. генерального директора Красной Поляны Яна Перепечаева отметила, что за три года действия акции спрос на отдых в период школьных каникул стал больше на 30%.

«В октябре и ноябре в горах еще сохраняется теплая погода, доступно множество развлечений на открытом воздухе, а природа начинает преображаться и играть яркими красками на разных высотах», — отметила Перепечаева.

Узнать подробнее и забронировать осеннее предложение можно на официальном сайте курорта.

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