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В горбольнице Новороссийска спасли жизнь капитану судна из Мьянмы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorbolnitse-novorossijska-spasli-zhizn-kapitanu-sudna-iz-myanmy
В горбольнице Новороссийска спасли жизнь капитану судна из Мьянмы
Фото газеты "Новороссийский рабочий"

Иностранное судно вынужденно зашло в морской порт Новороссийска из-за резкого ухудшения самочувствия капитана.

Гражданина Мьянмы направили на обследование в городскую больницу № 1. Он пожаловался на кишечное кровотечение, сильные головные боли и слабость. Медики выполнили гастроскопию, но не получили результатов. При проведении колоноскопии в толстой кишке моряка обнаружили многочисленные грыжевидные выпячивания. Это характерный симптом для дивертикулеза — редкого заболевания, которое может стать смертельным.

Врачи удалили тромб из прямой кишки иностранца и выяснили, что она поражена эрозией, из которой шла кровь. Остановить кровотечение удалось с помощью комбинированного гемостаза.

Состояние капитана из Мьянмы уже стабилизировалось, он пошел на поправку, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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