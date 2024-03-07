В горбольнице Новороссийска спасли жизнь капитану судна из Мьянмы

Иностранное судно вынужденно зашло в морской порт Новороссийска из-за резкого ухудшения самочувствия капитана.

Гражданина Мьянмы направили на обследование в городскую больницу № 1. Он пожаловался на кишечное кровотечение, сильные головные боли и слабость. Медики выполнили гастроскопию, но не получили результатов. При проведении колоноскопии в толстой кишке моряка обнаружили многочисленные грыжевидные выпячивания. Это характерный симптом для дивертикулеза — редкого заболевания, которое может стать смертельным.

Врачи удалили тромб из прямой кишки иностранца и выяснили, что она поражена эрозией, из которой шла кровь. Остановить кровотечение удалось с помощью комбинированного гемостаза.

Состояние капитана из Мьянмы уже стабилизировалось, он пошел на поправку, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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