В горбольнице Геленджика опровергли информацию о госпитализации пациента в туалет

Ранее один из пациентов городской больницы Геленджика рассказал в соцсетях, что его якобы положили в туалет в инфекционном отделении. По его словам, он поступил в медучреждение с температурой около 40 градусов и пневмонией.

«Для начала, мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Отметим, что на видео не туалет, а смотровой бокс. Временная госпитализация была согласована с пациентом и осуществлена по согласию», — рассказал главврач ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик» Сергей Ермаков.

Он отметил, что в момент нахождения пациента в больнице от него не получали никаких претензий. Сейчас все пациенты горбольницы Геленджика находятся в палатах. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату», — сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: в Геленджике полицейские помогли добраться в больницу мужчине, у которого сильно болел живот.