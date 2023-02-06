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В горбольнице Геленджика опровергли информацию о госпитализации пациента в туалет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorbolnitse-gelendzhika-oprovergli-informatsiyu-o-gospitalizatsii-patsienta-v-tualet
В горбольнице Геленджика опровергли информацию о госпитализации пациента в туалет
Кадр из видео t.me/gelenchp

Ранее один из пациентов городской больницы Геленджика рассказал в соцсетях, что его якобы положили в туалет в инфекционном отделении. По его словам, он поступил в медучреждение с температурой около 40 градусов и пневмонией.

«Для начала, мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Отметим, что на видео не туалет, а смотровой бокс. Временная госпитализация была согласована с пациентом и осуществлена по согласию», — рассказал главврач ГБУЗ «Городская больница города-курорта Геленджик» Сергей Ермаков.

Он отметил, что в момент нахождения пациента в больнице от него не получали никаких претензий. Сейчас все пациенты горбольницы Геленджика находятся в палатах. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату», — сообщает пресс-служба ведомства.

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