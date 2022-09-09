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В Геленджике полицейские помогли добраться в больницу мужчине, у которого сильно болел живот

Происшествия
09.09.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-politsejskie-pomogli-dobratsya-v-bolnitsu-muzhchine-u-kotorogo-silno-bolel-zhivot
Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД по Геленджику были на маршруте патрулирования.

К полицейским обратилась женщина-водитель легкого автомобиля. Она рассказала о том, что везет в горбольницу своего мужа. У мужчины сильно болел живот, состояние ухудшалось, требовалась экстренная медпомощь. Из-за пробок на дорогах женщина опасалась не успеть вовремя довезти мужа в больницу.

Старший лейтенант Семен Лазарев и лейтенант Артур Ефимов пересадили мужчину в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигнал и довезли его в больницу. Пациенту вовремя оказали квалифицированную медпомощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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