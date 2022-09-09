В Геленджике полицейские помогли добраться в больницу мужчине, у которого сильно болел живот
Происшествия
09.09.2022 11:43
Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД по Геленджику были на маршруте патрулирования.
К полицейским обратилась женщина-водитель легкого автомобиля. Она рассказала о том, что везет в горбольницу своего мужа. У мужчины сильно болел живот, состояние ухудшалось, требовалась экстренная медпомощь. Из-за пробок на дорогах женщина опасалась не успеть вовремя довезти мужа в больницу.
Старший лейтенант Семен Лазарев и лейтенант Артур Ефимов пересадили мужчину в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигнал и довезли его в больницу. Пациенту вовремя оказали квалифицированную медпомощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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