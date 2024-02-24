В горах Сочи закрыли подъемник из-за туристов, выезжающих за пределы трасс

За пределами трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор» в верхней части Южного склона заметили следы схода лавин.

Однако туристов это не обеспокоило, и некоторые продолжили выезжать за пределы маркированных трасс.

В результате администрация горнолыжного курорта «Роза Хутор» была вынуждена закрыть подъемник «Крокус» для всех отдыхающих.

«Подъемник «Крокус» закрыт по причине массового нарушения правил курорта — намеренного выхода катающихся за пределы маркированных трасс в склон реки Глубокая. Данная зона не просматривается и является максимально опасной как с точки зрения трещин, так и лавин», — заявили в администрации горнолыжного курорта.

Туристов призвали не подвергать свою жизнь, а также жизнь спасателей, которые поедут им на помощь, опасности.

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