В горах Сочи закрыли подъемник из-за туристов, выезжающих за пределы трасс
За пределами трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор» в верхней части Южного склона заметили следы схода лавин.
Однако туристов это не обеспокоило, и некоторые продолжили выезжать за пределы маркированных трасс.
В результате администрация горнолыжного курорта «Роза Хутор» была вынуждена закрыть подъемник «Крокус» для всех отдыхающих.
«Подъемник «Крокус» закрыт по причине массового нарушения правил курорта — намеренного выхода катающихся за пределы маркированных трасс в склон реки Глубокая. Данная зона не просматривается и является максимально опасной как с точки зрения трещин, так и лавин», — заявили в администрации горнолыжного курорта.
Туристов призвали не подвергать свою жизнь, а также жизнь спасателей, которые поедут им на помощь, опасности.
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