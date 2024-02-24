Строительство четвертого горнолыжного курорта в Сочи начнется в 2024 году

Новый генплан Сочи предусматривает строительство всесезонного горного курорта «Турьев Хутор», который станет продолжением курорта «Роза Хутор» и будет расположен выше в горах.

Сейчас завершена разработка мастер-плана курорта «Турьев Хутор», в котором заявлено создание более 58 км горнолыжных трасс.

«Мы начинаем новый проект Турьев Хутор, уже в этом году начнется строительство первой канатной дороги. И примерно через 5-7 лет «Роза Хутор» при помощи «Турьего Хутора» практически удвоится», — цитирует «Интерфакс» генерального директора девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергея Бачина.

Реализация проекта «Турьева Хутора» займет около 4-5 лет. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, пишет ТАСС.

Там появятся новые гостиницы 3, 4, 5 звезд, дополнительные подъездные дороги. Реализация проекта нового горнолыжного курорта в Сочи даст городу более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В целом «Турьев Хутор» будет рассчитан на круглогодичный прием туристов, комплекс предусматривает создание пешеходных и велосипедных маршрутов, новых подъемников.

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