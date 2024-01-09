В горах Сочи за сутки выпало 37 мм осадков

По данным МЧС, за прошедшие сутки обильные осадки прошли на территории Сочи, Туапсинского и Приморско-Ахтарского районов.

В поселке Красная Поляна выпало 37 мм осадков, в Туапсинском районе — 23 мм, в Приморско-Ахтарском — 13 мм.

В Туапсинском и Ейском районах ветер усиливался до 15-16 м/с.

По данным Краевой автоматизированной системы мониторинга паводковой ситуации, за прошедшие сутки на территории Кубани не было зарегистрировано подъема уровня воды в реках до опасных и неблагоприятных отметок. Реки из русел не выходили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, ночью и до конца дня 9 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег. В горах на высотах свыше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию на курорте контролирует городской оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.