В горах Сочи за ночь выпало более 80 см снега

В ночь на 27 марта в горах Сочи сугробы за счет свежего снега выросли почти до 4 метров.

На высоте более 2,3 тыс. м выпало 94 см снега, высота сугробов — 392 см, на высоте 1,6 тыс. м выпало 47 см, сугробы выросли до 307 см.

«Информацию об открытии зон будем оперативно публиковать после получения разрешения от противолавинной службы. Сегодня службы курорта особенно убедительно просят не выезжать за пределы подготовленных трасс. Наблюдаем вскрытие ручьев, не присыпанных снегом. Ваша безопасность для нас в приоритете!» — сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

На побережье завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды, социальные объекты и общественный транспорт работают в штатном режиме.

В городе за ночь выпало от 12 до 24 мм осадков, волнение волн достигало 3 балла. Уровень воды в реках повышался, но не достигал неблагоприятных отметок и опасных явлений. Сильный ветер повалил 26 деревьев. Пострадавших нет, упавшие деревья уже распилили и вывезли. Сейчас продолжаются локальные ремонтно-восстановительные работы.

«Сегодня, 27 марта, в отдельных районах курорта возможны осадки и усиление ветра. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несколько самолетов в Сочи отправились на запасные аэродромы из-за непогоды.