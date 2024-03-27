Несколько самолетов в Сочи отправились на запасные аэродромы из-за непогоды

На территории курорта 27 марта в отдельных районах ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

В связи с этим аэропорт Сочи работает по фактической погоде. При этом решение о посадке или перенаправлении на запасной аэродром исходя из безопасности полета принимают командиры воздушных судов. Сейчас на запасные аэродромы уже направили несколько самолетов разных авиакомпаний.

«Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, а также увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений. Убедительно просим всех с уважением относиться к другим пассажирам, не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Пассажиров просят следить за временем вылета на электронных или онлайн-табло на сайте. Кроме того, информацию по своему рейсу можно получить в Telegram-боте. По всем вопросам относительно рейса и его задержки или выдачи питания можно обратиться на горячую линию авиакомпании либо к ее представителям в аэропорту.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Сочи 26 марта обрушилась непогода, весь день идут дожди и дует сильный порывистый ветер. На нескольких улицах упали деревья.