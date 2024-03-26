Непогода в Сочи: в городе упали несколько деревьев, в горах снегом замело дороги

На город-курорт 26 марта обрушилась непогода, весь день идут дожди и дует сильный порывистый ветер.

В соцсетях местные жители сообщили о том, что на улице Подгорной дерево рухнуло на припаркованные машины и столб уличного освещения. На улице Чайковского дерево упало на припаркованный Lexus.

В Адлере вечером прошел град. В поселке Эстосадок на трассу вышла снегоуборочная техника.

«Дежурные бригады ФКУ «Черноморье» заняты обработкой и расчисткой федеральных трасс на Краснополянских направлениях», — сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 марта, а также ночью и утром 27 марта в Сочи ожидаются сильные дожди. В горах пройдет сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. На участке Магри-Веселое возможно формирование смерчей над морем, сильный шторм с волнами высотой до 4-4,5 м.