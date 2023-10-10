В горах Сочи второй день подряд идет снежная метель

Утром 10 октября в горах Красной Поляны на высоте более 2 тыс. метров продолжил идти снег в сочетании с сильным ветром.

В горах на высоте более 2 тыс. метров температура воздуха опустилась до -4 ºС. Идет снег. Высота снежного покрова достигла около 10 см. Туман, видимость упала до 100-200 метров.

Снег идет на высоте до 1,5 тыс. метров. Ниже осадки переходят в дождь. На высоте около 1 тыс. метров +3 ºС. На высоте 500 метров +7 ºС, слабый дождь, сообщает Роза Хутор в Telegram.

Из-за снежной метели на высоте 10 октября горнолыжные курорты ограничили работу некоторых канатных дорог и туристических маршрутов для безопасности туристов.

Читайте также: первый снег выпал ночью 9 октября в Краснодарском крае. Хлопья снега заметили в Отрадненском, Лабинском и Мостовском районах.