В горах Сочи впервые с начала сезона открыли черные трассы

Для туристов на курорте Красная Поляна 6 февраля с 9:00 стали доступны самые сложные горнолыжные трассы «Снежная», «Паудэр», «Дежавю» и «Пихтовая».

Кроме того, открыли 10 синих трасс, 5 красных и 4 зеленых. Также с 10:00 открыли трассу «Восточная», сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.

Самые сложные трассы на курорте открыли после снегопадов. Ранее открытие черных трасс откладывалось из-за недостаточного количества снега.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на горнолыжном курорте Красная Поляна из-за сильного снегопада закрыли часть трасс — 4 февраля выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. м.