В горах Сочи впервые с начала сезона открыли черные трассы
Общество
06.02.2023 11:11
Для туристов на курорте Красная Поляна 6 февраля с 9:00 стали доступны самые сложные горнолыжные трассы «Снежная», «Паудэр», «Дежавю» и «Пихтовая».
Кроме того, открыли 10 синих трасс, 5 красных и 4 зеленых. Также с 10:00 открыли трассу «Восточная», сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.
Самые сложные трассы на курорте открыли после снегопадов. Ранее открытие черных трасс откладывалось из-за недостаточного количества снега.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на горнолыжном курорте Красная Поляна из-за сильного снегопада закрыли часть трасс — 4 февраля выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. м.
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