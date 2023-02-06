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В горах Сочи впервые с начала сезона открыли черные трассы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-vpervye-s-nachala-sezona-otkryli-chernye-trassy
В горах Сочи впервые с начала сезона открыли черные трассы
Кадр из видео t.me/kp_resort

Для туристов на курорте Красная Поляна 6 февраля с 9:00 стали доступны самые сложные горнолыжные трассы «Снежная», «Паудэр», «Дежавю» и «Пихтовая».

Кроме того, открыли 10 синих трасс, 5 красных и 4 зеленых. Также с 10:00 открыли трассу «Восточная», сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна» в Telegram.

Самые сложные трассы на курорте открыли после снегопадов. Ранее открытие черных трасс откладывалось из-за недостаточного количества снега.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на горнолыжном курорте Красная Поляна из-за сильного снегопада закрыли часть трасс — 4 февраля выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. м.

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