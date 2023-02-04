На горнолыжном курорте Красная Поляна из-за сильного снегопада закрыли часть трасс

В Сочи на курорте Красная Поляна 4 февраля выпало больше метра снега на высотах выше 2 тыс. м.

На нижних отметках выпало от 50 до 70 см осадков. Снег продолжает идти даже на уровне 540 м. Противолавинные службы курорта обследовали склоны и разрешили открыть катание только на трассах, расположенных на уровне 1460-960 м. Здесь же пройдут и вечерние катания.

Кроме закрытия части горнолыжных трасс, на 5 февраля перенесли соревнования Freeride World Qualifier. Также из-за сохраняющейся опасности схода лавин закрыта для катания горная долина «Цирк-2». Специалисты при помощи системы Gazex производят искусственный сброс снега, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозам синоптиков, ночью и до середины дня 4 февраля в предгорьях и горных районах Сочи ожидаются снегопады, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также в прибрежной зоне прогнозируют дождь и усиление ветра до 18 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.