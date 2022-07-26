В горах Сочи три группы спасателей отправились на поиски туриста с травмой плеча
Сообщение о том, что 37-летний сочинец в горах получил травму ключицы и не может продолжить поход самостоятельно, поступило спасателям ЮРПСО 26 июля в 6:00.
Мужчина сообщил, что накануне он упал и сильно ударился плечом. В настоящее время он и его друг находятся в районе урочища Берчевка, у истока реки Псоу. До города около 22 км по сильно пересеченной местности. Кроме того, по словам пострадавшего, в том районе поднялся сильный ветер.
На помощь туристам отправились три пешие группы спасателей Краснополянского подразделения ЮРПСО, службы Кубань-СПАС и Конно-кинологического центра МЧС. В 10:00 в район поисков вылетел вертолет МЧС. Однако борт не смог пробиться сквозь сильную облачность и вернулся на базу. Пешие группы продолжают двигаться в сторону истока Псоу.
Тургруппа, в которой находится пострадавший, не была зарегистрирована, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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